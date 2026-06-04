Іспанія

Гравець "блаугранас" підпише контракт на п'ять років.

Півзахисник Барселони Марк Касадо незабаром змінить клубну прописку. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного іспанця зацікавлене Монако, яке вже практично погодило трансфер футболіста за 23 мільйони євро.

Також наголошується, що Марк підпише контракт з "монегасками" до літа 2031 року, а "блаугранас" отримають 20% від майбутнього продажу гравця.

Минулого сезону Касадо провів 34 матчі, в яких відзначився однією гольовою передачею.

За підсумками сезону Монако посів сьоме місце у Лізі 1 і наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Аякс зацікавився тер Штегеном, який може залишити Барселону.