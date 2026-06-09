Іспанія

Грецький гранд вивчає можливість трансферу українського вінгера Жирони, яким також цікавляться кілька клубів з Іспанії та Туреччини.

Віктор Циганков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції. До числа претендентів на українського півзахисника Жирони приєднався Олімпіакос, який активно працює над посиленням флангів перед стартом нового сезону.

За інформацією Sportdog.gr, клуб із Пірея давно стежить за виступами українця. Інтерес до Циганкова зберігається ще з часів його гри за київське Динамо, а тепер Олімпіакос вирішив перейти до більш конкретних дій.

Повідомляється, що представники грецького гранда вже звернулися до Жирони, щоб дізнатися умови можливого трансферу та фінансові вимоги каталонського клубу. Також було проведено попередні контакти з оточенням самого футболіста щодо його планів на майбутнє.

Конкуренція за підписання українського вінгера залишається високою. Раніше інтерес до Циганкова приписували Бетісу, Еспаньйолу, Вільярреалу та Трабзонспору, який продовжує активно працювати на українському трансферному ринку.

Чинна угода 28-річного футболіста з Жироною діє до літа 2027 року. Водночас київське Динамо зберігає право на 50 відсотків від прибутку з наступного продажу свого колишнього гравця, що може стати важливим фактором у разі великого трансферу.