Іспанія

Грімальдо готовий повернутися до Іспанії та вже отримав пропозицію контракту від мадридського клубу.

Лівий захисник Баєра Алехандро Грімальдо може продовжити кар’єру в чемпіонаті Іспанії. Мадридський Атлетіко веде переговори щодо підписання одного з ключових футболістів леверкузенської команди.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, 30-річний іспанець зацікавлений у переході до складу матрацників. Керівництво Атлетіко вже запропонувало гравцеві довгострокову угоду до літа 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Грімальдо був одним із найефективніших захисників Європи. У 46 матчах за Баєр у всіх турнірах він записав на свій рахунок 14 голів і 12 результативних передач.

Наразі ринкова вартість футболіста оцінюється у 20 мільйонів євро, а переговори між сторонами тривають.