Україна

Команда Дмитра Михайленка вирушила на тренувальний збір перед фінальною частиною континентальної першості.

Юнацька збірна України U-19 офіційно розпочала підготовку до чемпіонату Європи-2026. Підопічні Дмитра Михайленка вирушили на навчально-тренувальний збір, де готуватимуться до старту престижного турніру.

Попереду на синьо-жовтих чекає непростий груповий етап. Суперниками української команди стануть однолітки з Хорватії, Сербії та Італії.

Свій шлях на Євро-2026 українці розпочнуть 29 червня матчем проти збірної Хорватії. Далі команда зіграє із Сербією 2 липня, а завершить груповий раунд поєдинком проти Італії 5 липня.

Тренерський штаб розраховує використати підготовчий збір для того, щоб максимально якісно підвести команду до старту фінальної частини турніру та підійти до матчів у найкращих кондиціях.