Команда Дмитра Михайленка вирушила на тренувальний збір перед фінальною частиною континентальної першості.
Гравці збірної України U-19, УАФ
15 червня 2026, 11:51
Юнацька збірна України U-19 офіційно розпочала підготовку до чемпіонату Європи-2026. Підопічні Дмитра Михайленка вирушили на навчально-тренувальний збір, де готуватимуться до старту престижного турніру.
Попереду на синьо-жовтих чекає непростий груповий етап. Суперниками української команди стануть однолітки з Хорватії, Сербії та Італії.
Свій шлях на Євро-2026 українці розпочнуть 29 червня матчем проти збірної Хорватії. Далі команда зіграє із Сербією 2 липня, а завершить груповий раунд поєдинком проти Італії 5 липня.
Тренерський штаб розраховує використати підготовчий збір для того, щоб максимально якісно підвести команду до старту фінальної частини турніру та підійти до матчів у найкращих кондиціях.