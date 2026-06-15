Німеччина

Угоду між ПСВ та німецьким клубом повністю узгоджено — медогляд попереду.

Ісмаель Сайбарі змінює клуб і продовжить кар’єру в мюнхенській Баварії.

Перехід із ПСВ оцінюється у 55 мільйонів євро, а всі умови між сторонами вже узгоджені, повідомляє Фабріціо Романо.

Футболіст має пройти медичне обстеження у США, після чого трансфер буде офіційно завершений і гравця представлять у новій команді.

У цьому сезоні Сайбарі провів яскраву кампанію в Ередивізі, забивши 19 голів і віддавши 9 результативних передач у 37 матчах. Його виступи принесли йому звання найкращого гравця чемпіонату Нідерландів та привернули увагу провідних європейських клубів.