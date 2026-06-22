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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧС-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Вже у ніч проти вівторка, 23 червня, у рамках групового раунду чемпіонату світу-2026 відбудеться поєдинок, у якому зійдуться збірні Франції та Іраку. Стартовий свисток пролунає рівно опівночі — о 00:00 за київським часом.

У цьому протистоянні різниця в класі між суперниками є більш ніж очевидною. Французи, які традиційно входять до когорти головних претендентів на золоті медалі мундіалю, націлені виключно на розгромний успіх та демонстрацію своєї атакувальної потужності. Для підопічних Дідьє Дешама цей матч — чудова нагода покращити різницю забитих і пропущених м'ячів та достроково гарантувати собі спокійне майбутнє в турнірі. Збірна Іраку, для якої сам вихід на світову першість є величезним досягненням, спробує закритися в глибокій обороні та стримати зіркових форвардів "триколірних". Звісно, номінальні гості вважаються тотальними аутсайдерами, тож головна інтрига полягає в тому, скільки саме м'ячів зможе забити фаворит.

Відомі футбольні діячі України проаналізували майбутню зустріч і залишили свої варіанти для ставок на betking.

Журналіст та коментатор Ігор Циганик очікує від цієї гри справжнього гольового бенкету. Він переконаний, що атакувальна лінія фаворита розгуляється на повну, тому пропонує ставку на тотал більше 3,5 з коефіцієнтом 1.84.

Досвідчений український наставник Мирон Маркевич прогнозує тотальне домінування європейської збірної. Спеціаліст вважає, що фаворити здобудуть "суху" звитягу, і рекомендує звернути увагу на маркет перемога Франції та обидві заб'ють: ні за коефіцієнт 1.44.

Своєю чергою, коментатор Віктор Вацко також схиляється до сценарію з упевненою та беззаперечною перемогою лідера. На його думку, поєдинок завершиться розгромом, тому експерт обирає ставку на фору Франції (-2,5) з коефіцієнтом 1.71.

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