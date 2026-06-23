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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧC-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Завтра, 24 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Панами й Хорватії. Початок зустрічі заплановано на 02:00 за київським часом.

Національна команда Панами не втримала нічию з Ганою (0:1). На жаль для вболівальників колективу Томаса Крістіансена, саме в першому поєдинку він мав здобувати якнайбільше залікових балів, але залишився ні з чим перед матчами проти явних фаворитів групи. Хорватія теж зазнала невдачі, поступившись Англії у результативній дуелі (2:4), але сумнівів у її спроможності реабілітуватися завтра цілком справедливо немає майже ні в кого. Команда Златко Далича вже не раз доводила свій клас і готова зробити це ще раз задля наближення до участі в плейоф.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик очікує, що нічний для нас поєдинок не порадує результативністю. На його думку, у матчі буде не більше двох голів, тож він пропонує поставити на "тотал менше 2,5" із коефіцієнтом 2.14.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що хорвати підійдуть до останнього туру групового етапу з трьома заліковими балами. Надійний із його точки зору варіант — перемога Хорватії, представлений показником 1.50.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу впевнений, що якщо хорвати двічі засмутили англійців, то й Панамі не вдасться уникнути подібного. Його вибір — "тотал голів Хорватії: більше 1,5" із коефіцієнтом 1.68.

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