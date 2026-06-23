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Football.ua разом із партнером betking розповідає, які ставки на матч ЧC-2026 рекомендують обрати провідні українські футбольні експерти.

Завтра, 24 червня, у рамках групового етапу чемпіонату світу-2026 відбудеться протистояння між збірними Колумбії і ДР Конго. Початок зустрічі заплановано на 05:00 за київським часом.

Колумбійцям удалося досягнути бажаного результату в дуелі з дебютантами. Колумбія розібралася з Узбекистаном (3:1) і на тлі осічки португальців очолила турнірну таблицю групи. Тепер на команду Нестора Лоренсо чекає дуель із міцною збірною ДР Конго, яка й стримала Португалію (1:1). Національна команда конголезців наочно дала всім зрозуміти, що спроможна дати бій фаворитам. Перші в історії гол і заліковий бал на мундіалях надихатимуть її на здобуття ще одного гідного результату, який перед матчем проти аутсайдера квартету дав би надію на участь у плейоф.

Провідні українські футбольні діячі поділилися своїми думками та варіантами для ставок на цей поєдинок на betking.

Журналіст і коментатор Ігор Циганик очікує, що як південноамериканська, так африканська збірна бодай раз порадує своїх уболівальників взяттям воріт суперника. Його вибір із коефіцієнтом 2.33 — обидві команди заб'ють.

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що на надто результативне протистояння очікувати не варто. Надійний із його точки зору варіант — "тотал матчу: менше 2,5", представлений показником 1.68.

Коментатор Віктор Вацко в свою чергу впевнений, що колумбійцям удасться перевершити португальців і щонайменше двічі уразити ворота ДР Конго. Він пропонує поставити на "тотал голів Колумбії: більше 1,5" із коефіцієнтом 1.81.

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