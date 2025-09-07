Туреччина

Турецький клуб зацікавлений у вінгері, але мерсисайдці не розглядають варіант оренди.

Італійський вінгер Ліверпуля Федеріко К’єза може продовжити кар’єру в турецькій Суперлізі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Бешикташ активно працює над можливим підписанням 27-річного футболіста, однак англійський клуб готовий розглянути лише пропозиції щодо повноцінного трансферу.

Трансферне вікно в Туреччині відкрите до 12 вересня, тож сторони мають обмежений час для досягнення домовленості.

К’єза приєднався до Ліверпуля влітку 2024 року та провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти. Примітно, що всі три м’ячі вінгер забив на 88-й хвилині або пізніше.

Контракт футболіста з мерсисайдцями чинний до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить близько 14 мільйонів євро. Напередодні К’єза не потрапив до заявки Ліверпуля на груповий етап Ліги чемпіонів.