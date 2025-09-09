Колишній керманич збірної Бельгії може опинитися в чемпіонаті Туреччини.
Доменіко Тедеско, Getty Images
09 вересня 2025, 12:27
Доменіко Тедеско лідирує в боротьбі за посаду керманича Фенербахче, передає журналіст Ніколо Скіра.
Моурінью, "Erik ten Weeks" та Сульшер: як екстренери МЮ втратили роботу за чотири дні
Повідомляється, що переговори між сторонами просуваються успішно. Для 39-річного італійця підготували розрахований до кінця червня 2027 року контракт.
Нещодавно Фенербахче відмовив колишній головний тренер збірної Італії. Тедеско ж у січні 2025 року залишив бельгійську національну команду, яка під його керівництвом провела 24 матчі.
Раніше Доменіко також працював із РБ Лейпциг, московським спартаком, Шальке та Ерцгебірге.