Туреччина

Колишній керманич збірної Бельгії може опинитися в чемпіонаті Туреччини.

Доменіко Тедеско лідирує в боротьбі за посаду керманича Фенербахче, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що переговори між сторонами просуваються успішно. Для 39-річного італійця підготували розрахований до кінця червня 2027 року контракт.

Нещодавно Фенербахче відмовив колишній головний тренер збірної Італії. Тедеско ж у січні 2025 року залишив бельгійську національну команду, яка під його керівництвом провела 24 матчі.

Раніше Доменіко також працював із РБ Лейпциг, московським спартаком, Шальке та Ерцгебірге.