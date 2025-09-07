Туреччина

Клуб підтвердив, що кандидатура Спаллетті знята з розгляду, очікується оголошення нового тренера.

Президент турецького клубу Алі Коч підтвердив, що 66-річному фахівцю було зроблено пропозицію стати головним тренером команди, але він від неї відмовився.

"Спаллетті був нашим першим вибором, але він вирішив не працювати тренером у цьому сезоні. Ми розглядаємо кілька варіантів і незабаром оголосимо ім'я нового наставника", – заявив Алі Коч.

Фенербахче розлучився з Жозе Моурінью після того, як команда не змогла кваліфікуватися до основного раунду Ліги чемпіонів.

Останнім місцем роботи Лучано Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив цього літа.