Туреччина

Португалець знову без роботи.

Президент Фенербахче Алі Коч висловився про звільнення з посади головного тренера команди Жозе Моурінью. Його слова наводить Ягіз Сабунчуоглу.

"Ми обговорювали з Моурінью, ще в кінці минулого сезону, що нам потрібно грати більш домінуюче. Наше завдання — набрати 99 очок і забити 99 голів.

Не так страшно, що ми вилетіли від Бенфіки, але неприйнятним було те, як це сталося. Це змусило мене подумати, що наша команда продовжить грати так само, як у минулому сезоні, тому ми попрощалися з Моурінью", — сказав Коч.

Португальський фахівець очолював Фенербахче з літа 2024 року.