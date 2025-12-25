Рюдігер, Getty Images
25 грудня 2025, 17:17
Стамбульській Галатасарай взимку хоче придбати центрального захисника Антоніо Рюдігера. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, «леви» розглядають 32-річного німця, як пріоритетну ціль на зимове трансферне вікно.
Зазначається, що головний тренер команди Окан Бурук особисто зацікавлений в цьому переході. Сам футболіст також відкритий до переговорів з чинним чемпіоном Туреччини.
Чинна трудова угода гравця з «вершковими» розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал сім матчів.