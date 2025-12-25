Туреччина

Турки знову "підірвуть" ринок?

Стамбульській Галатасарай взимку хоче придбати центрального захисника Антоніо Рюдігера. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, «леви» розглядають 32-річного німця, як пріоритетну ціль на зимове трансферне вікно.

Зазначається, що головний тренер команди Окан Бурук особисто зацікавлений в цьому переході. Сам футболіст також відкритий до переговорів з чинним чемпіоном Туреччини.

Чинна трудова угода гравця з «вершковими» розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал сім матчів.