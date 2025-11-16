Туреччина

Футболіст Трабзонспора перебуває у тяжкому стані після розриву м’яза.

Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав серйозне ушкодження під час силового тренування, повідомляє 61saat. Інцидент стався у тренажерному залі, де 23-річний українець виконував вправи.

Футболіст був викликаний до збірної України на листопадові матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026, однак змушений був залишити розташування команди через травму.

За інформацією джерела, у Батагова діагностовано розрив м’яза, і він перебуває у тяжкому стані. Медичний штаб Трабзонспора уважно контролює процес його відновлення.

У поточному сезоні захисник відіграв 11 матчів у складі турецького клубу, не відзначившись результативними діями.

Раніше стало відомо, що Трабзонспор готовий до літнього продажу українця.