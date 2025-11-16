Футболіст Трабзонспора перебуває у тяжкому стані після розриву м’яза.
Арсеній Батагов, getty images
16 листопада 2025, 18:26
Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав серйозне ушкодження під час силового тренування, повідомляє 61saat. Інцидент стався у тренажерному залі, де 23-річний українець виконував вправи.
Футболіст був викликаний до збірної України на листопадові матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026, однак змушений був залишити розташування команди через травму.
За інформацією джерела, у Батагова діагностовано розрив м’яза, і він перебуває у тяжкому стані. Медичний штаб Трабзонспора уважно контролює процес його відновлення.
У поточному сезоні захисник відіграв 11 матчів у складі турецького клубу, не відзначившись результативними діями.
Раніше стало відомо, що Трабзонспор готовий до літнього продажу українця.