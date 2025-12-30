Туреччина

Турецький клуб не планує відпускати українського захисника взимку, попри інтерес з боку європейських команд.

Керівництво Трабзонспора визначилося з позицією щодо можливого трансферу українського захисника Арсенія Батагова під час зимового трансферного вікна.

За інформацією Günebakış Haber, футболіст залишиться в команді щонайменше до завершення сезону.

У клубі вважають Батагова одним із ключових гравців оборони. Його стабільна гра привернула увагу кількох європейських команд, однак керівництво Трабзонспора не готове розглядати жодні пропозиції щодо продажу захисника.

Зазначається, що таке рішення пов’язане з кадровими проблемами в оборонній лінії, які турбують тренерський штаб. Саме тому в клубі вирішили зберегти українця у складі та не послаблювати захист посеред сезону.

У цьому сезоні Арсеній відіграв за Трабзон майже всі ігри у чемпіонаті та відзначився двома результативними передачами. Transfermarkt оцінює захисника у 9 млн євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року