Туреччина

Аль-Іттіхад досі не дав згоди на трансфер французького хавбека.

Фенербахче не полишає спроб підписати опорного півзахисника Аль-Іттіхада Нголо Канте, однак угода все ще залишається під питанням. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, саудівський клуб наразі не надав остаточного дозволу на перехід 34-річного француза.

Переговори з Аль-Іттіхадом та головним тренером команди Сержіу Консейсау тривають.

Водночас Фенербахче зберігає рішучість і активно просуває трансфер Канте вже зараз, намагаючись якнайшвидше домовитися про всі деталі угоди.

Раніше повідомлялося, що досвідчений хавбек погодився на зниження зарплати заради переходу у Фенербахче.