Інше

Аль-Хіляль узгодив угоду щодо 18-річного Мохамеда-Кадера Меїте за 30 мільйонів євро.

Нападник французького Ренна Мохамед-Кадер Меїте найближчим часом може змінити клуб і продовжити кар’єру в Саудівській Аравії. За інформацією Фабріціо Романо, Аль-Хіляль уже досяг домовленості як із французьким клубом, так і з самим футболістом, а сума трансферу оцінюється у 30 мільйонів євро.

18-річний форвард віддав перевагу проєкту, який будує головний тренер Сімоне Індзагі, відхиливши варіанти з клубами Англійської Прем’єр-ліги. Очікується, що найближчим часом гравець пройде медичний огляд перед офіційним оформленням угоди.

У поточному сезоні Меїте зіграв 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома забитими м’ячами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, Челсі має намір випередити конкурентів у боротьбі за захисника Ренна.