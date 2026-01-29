Ліга чемпіонів

Забитий м'яч українця подарував "орлам" путівку до плей-оф головного єврокубка.

Гол українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала (4:2) у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів було визнано найкращим забитим м'ячем за підсумками ігрового тижня. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, 24-річний українець прийшов у чужий штрафний майданчик під час стандарту на останніх хвилинах зустрічі, після чого головою точно пробив по воротах Тібо Куртуа.

Завдяки цьому голу та перемозі над "вершковими" Бенфіка піднялася на 24 місце в таблиці та вийшла у плей-оф.

У боротьбі за нагороду Трубін випередив форварда Челсі Жуана Педро, захисника Інтера Федеріко Дімарко та півзахисника Пафоса Влада Драгоміра.

Раніше повідомлялося, що Трубін увійшов до символічної збірної восьмого туру Ліги чемпіонів.