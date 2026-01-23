Туреччина

Головний тренер збірної Румунії проходить обстеження під наглядом лікарів.

Головного тренера збірної Румунії Мірчу Луческу терміново госпіталізували через проблеми із серцем після перенесеного грипу. 80-річному фахівцю стало зле, і медики вирішили провести додаткові обстеження.

Луческу розповів про свій стан:

"Я госпіталізований, це правда. Я був у лікарні якийсь час на початку року, а потім мене виписали. Але за цей час я підхопив сильний грип і знову довелося лягти до лікарні, бо я також мала високу температуру, 39 градусів.

Я перебуваю під наглядом лікарів, сподіваюся, швидко одужаю".

Фахівець відомий своєю роботою у Інтері, Шахтарі та Динамо, і зараз перебуває під постійним контролем медичної команди.

Нагадаємо, федерація футболу Румунії прийняла рішення продовжити співпрацю з головним тренером національної збірної Мірчею Луческу. Сторонам вдалося знайти спільну мову для подальшої роботи над підготовкою до чемпіонату світу 2026 року.