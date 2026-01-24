Туреччина

Турецький клуб заплатить 2 млн євро за оренду нідерландського вінгера до кінця сезону.

Галатасарай офіційно оголосив та домовився про перехід лівого вінгера Ноа Ланга з Наполі на правах оренди з опцією викупу.

Згідно з умовами контракту, оренда розрахована на другу частину сезону-2025/26 і не є обов’язковою до викупу.

Галатасарай виплатить Наполі 2 мільйони євро за тимчасовий трансфер гравця, а сам футболіст отримає гарантовану зарплату в розмірі 1,75 мільйона євро до завершення сезону.

Також турецький клуб матиме можливість викупити контракт 26-річного нідерландця. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума опції становить 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ноа Ланг провів 27 матчів за Наполі в усіх турнірах, відзначившись одним голом та двома результативними передачами.