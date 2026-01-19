Туреччина

Українські легіонери стали ключовими фігурами драматичного матчу проти Коджаеліспора.

Трабзонспор здобув важливу виїзну перемогу над Коджаеліспором у матчі 18-го туру чемпіонату Туреччини, продемонструвавши характер і витримку в напруженій кінцівці зустрічі. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь команди з Трабзона.

Господарі поля відкрили рахунок уже на 18-й хвилині — відзначився Петкович. Проте ще до перерви гості зуміли відновити рівновагу: на 44-й хвилині результативний удар завдав Феліпе Аугусто.

У другому таймі гра проходила у високому темпі з великою кількістю боротьби. Вирішальну роль у збереженні шансів Трабзонспора відіграв український захисник Арсеній Батагов, який кілька разів надійно зіграв у обороні та не дозволив супернику знову вийти вперед.

Кульмінація настала вже в компенсований час. На 90+1-й хвилині Зубков віддав точну передачу, яку в гол перетворив Ернест Мучі, принісши Трабзонспору вольову перемогу.

Після цього успіху команда набрала 38 очок і продовжує триматися серед претендентів на найвищі місця в турнірній таблиці Суперліги.

Коджаеліспор – Трабзонспор 1:2

Голи: Петкович, 18 – Феліпе Аугусто, 44, Мучі, 90+1