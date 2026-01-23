Туреччина

Зубков вперше вивів Трабзонспор на матч в якості капітана.

В рамках 19-го туру турецької Суперліги Трабзонспор приймав Касимпашу.

У стартовому складі команди Фатіха Текке вийшли два українці — Арсеній Батагов та Олександр Зубков.

І саме український вінгер приніс перемогу своїй команді, забивши вирішальний гол на 84-й хвилині. У підсумку поєдинок закінчився перемогою Трабзонспора із рахунком 2:1.

Цього сезону Олександр Зубков відіграв за команду з Трабзону 22 матчі, забив три голи та віддав вісім результативних передач.