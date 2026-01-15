Туреччина

Саудівський клуб залишає французького півзахисника у складі та планує зимове підсилення команди.

Саудівський клуб Аль-Іттіхад відмовив турецькому Фенербахче у спробі придбати французького півзахисника Н’Голо Канте. Про це повідомляє журналіст Нікола Скіра.

Керівництво "тигрів" чітко дало зрозуміти, що не має наміру прощатися зі своїм лідером. Головний тренер Аль-Іттіхада Сержіу Консейсау наклав вето на можливий продаж, оскільки вважає Канте ключовою фігурою свого проєкту та фундаментом середньої лінії команди.

"Замість втрати лідерів ми плануємо підсилення складу. Наступні підписання мають зміцнити команду вже цього зимового трансферного вікна", — зазначили у клубі.

Контракт Н’Голо Канте із саудівським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Французкий опорний півзахисник перебрався до Аль-Іттіхаду у липні 2023 року після понад 260 матчів за лондонський Челсі. Відтоді він провів за новий клуб 101 поєдинок, забив 9 голів та віддав 10 результативних передач.