Туреччина

Турецький клуб намагається завершити угоду з французьким хавбеком упродовж 48 годин.

Опорний півзахисник Аль-Іттіхада Нголо Канте дав згоду на зменшення зарплати, якої вимагав Фенербахче для реалізації трансферу, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, фінансове питання більше не є перешкодою. 34-річний Канте вже погодився приєднатися до проєкту Фенербахче та позитивно оцінює бачення клубу, його останні трансфери, зокрема перехід Маттео Гендузі, а також спортивні результати команди.

Водночас угода ще не завершена. Сторонам необхідно владнати низку деталей, у тому числі з Аль-Іттіхадом, за який нині виступає французький хавбек.

Головний тренер саудівського клубу Сержіу Консейсау, коментуючи переговори, наголосив, що в команді мають залишатися лише ті футболісти, які повністю віддані клубу та готові працювати заради його престижу.

Очікується, що Фенербахче спробує закрити угоду з Нголо Канте впродовж найближчих 48 годин.