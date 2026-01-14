Турецький клуб намагається завершити угоду з французьким хавбеком упродовж 48 годин.
Нголо Канте, Getty Images
14 січня 2026, 00:20
Опорний півзахисник Аль-Іттіхада Нголо Канте дав згоду на зменшення зарплати, якої вимагав Фенербахче для реалізації трансферу, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, фінансове питання більше не є перешкодою. 34-річний Канте вже погодився приєднатися до проєкту Фенербахче та позитивно оцінює бачення клубу, його останні трансфери, зокрема перехід Маттео Гендузі, а також спортивні результати команди.
Водночас угода ще не завершена. Сторонам необхідно владнати низку деталей, у тому числі з Аль-Іттіхадом, за який нині виступає французький хавбек.
Головний тренер саудівського клубу Сержіу Консейсау, коментуючи переговори, наголосив, що в команді мають залишатися лише ті футболісти, які повністю віддані клубу та готові працювати заради його престижу.
Очікується, що Фенербахче спробує закрити угоду з Нголо Канте впродовж найближчих 48 годин.