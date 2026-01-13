Туреччина

Турецький клуб готує переговори з оточенням хавбека Аль-Іттіхада, тоді як саудівська команда хоче продовжити з ним контракт.

Фенербахче серйозно розглядає можливість підписання центрального півзахисника Аль-Іттіхада Нголо Канте. Інформацію про інтерес стамбульського гранда підтвердив відомий інсайдер Маттео Моретто.

Раніше турецький журналіст Ягіз Сабунджуоглу повідомляв, що Фенербахче вже зробив офіційну пропозицію французькому футболісту. За його даними, 13 січня запланована зустріч менеджера Канте з представниками турецького клубу.

Як зазначає видання L’Équipe, Фенербахче хотів би оформити трансфер уже цієї зими, не відкладаючи його до завершення контракту гравця з Аль-Іттіхадом. Угода 34-річного півзахисника з саудівським клубом чинна до літа 2026 року, однак він уже має право вести переговори щодо майбутнього переходу.

Водночас Аль-Іттіхад не втрачає надії зберегти футболіста та працює над варіантом продовження контракту з колишнім гравцем Лестера та Челсі.

У поточному сезоні Нголо Канте провів 21 матч у всіх турнірах за клуб із Саудівської Аравії та відзначився одним забитим м’ячем.