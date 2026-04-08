Колишній форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс, який нині виступає за Аль-Хіляль, може повернутися в європейський футбол. Про це інформує інсайдер Джанлука ді Марціо.

Згідно з даними джерела, у підписанні уругвайського нападника зацікавлений туринський Ювентус. Ринкова вартість Дарвіна оцінюється у 25 мільйонів євро. Його контракт із саудівським клубом розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, що уругваєць змінив АПЛ на чемпіонат Саудівської Аравії влітку минулого року. Його трансфер обійшовся Аль-Хілялю у 53 мільйони євро.

У поточному сезоні-2025/26 форвард зіграв 24 поєдинки, записавши на свій рахунок 16 забитих м'ячів та три асисти. Керівництво "старої синьйори" розглядає Нуньєса як варіант для посилення атаки у разі ймовірного продажу когось із лідерів передньої лінії.

Раніше повідомлялося, що у Ювентусі готові розпрощатися з важливим гравцем.