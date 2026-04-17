Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 16 квітня 2026 року.

Брага у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи в гостях обіграла Реал Бетіс (4:2) після нічийного результату в першій грі (1:1).

Команда Мануеля Пеллегріні відкрила рахунок на 13 хвилині зусиллями Антоні, після чого на 26 хвилині перевагу "бетікос" подвоїв Абде Еззальзулі.

На 38 хвилині Пау Віктор скоротив відставання в рахунку, а на 49 хвилині цифри на табло зрівняв Вітор Карвальйо.

На 53 хвилині Брага вийшла вперед завдяки голу Рікарду Орти, який реалізував пенальті. Точку в матчі поставив Горбі на 74 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Бетіс — Брага у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Реал Бетіс — Брага* 2:4 (перший матч — 1:1)

Голи: Антоні, 13, Абде, 26 — Віктор, 38, Карвальйо, 49, Орта, 53 (пен), Горбі, 74.

Реал Бетіс: Лопес — Родрігес (Гомес, 78), Льоренте, Бартра, Бельєрін (Деосса, 77) — Фідальго (Руїбаль, 66), Амрабат, Форнальс (Бакамбу, 77) — Абде, Антоні (Гарсія, 83), Кучо.

Брага: Горнічек — Аррі-Мбі (Москардо, 20), Карвальйо, Лагербільке — Мартінес (Лело, 81), Грілліч, Горбі, Гомес — Орта, Тікназ (Наварро, 62) — Віктор (Моутінью, 81).

Попередження: Абде, Форнальс, Бартра, Антоні — Карвальйо, Мартінес, Москардо.