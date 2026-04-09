Ліга Європи

Тренер Астон Вілли оцінив суперника перед чвертьфіналом Ліги Європи.

Головний тренер Унаї Емері поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти Болоньї, який відбудеться на стадіоні Ренато Дал'Ара.

Іспанський наставник підкреслив, що очікує непростого протистояння, адже добре знає силу суперника:

"Я дуже поважаю Болонью і добре знаю, які труднощі будуть. Вони агресивні, організовані та мають чітку ігрову ідентичність".

Емері також відзначив роботу тренера італійців Вінченцо Італьяно, який останніми роками стабільно досягає успіхів у кубкових турнірах:

"Він дуже добре грає в плейоф, доходив до фіналів і вигравав трофеї. Це говорить саме за себе".

Говорячи про тактику, наставник Астон Вілли наголосив на необхідності адаптуватися до стилю суперника:

"Для нас буде дуже важливо пристосуватися до їхньої агресії, але при цьому зберегти свій стиль гри. Ми повинні бути стійкими під пресингом і терплячими без м’яча".

Емері оцінив шанси команд як рівні:

"Шанси на вихід далі — 50 на 50".

Перед грою Астон Вілла отримала кадрове підсилення — до складу повернулися після травм ключові гравці, тоді як Джейдон Санчо продовжує відновлення і пропустить зустріч.

Матч відбудеться сьогодні, 9 квітня о 22:00.