Ліга Європи

Football.ua представляє анонси вирішальних битв за вихід у півфінали єврокубку.

Перші матчі 1/4 фіналу подарували нам чимало несподіванок: від впевненої гостьової перемоги Астон Вілли над Болоньєю до бойової нічиї Порту та Ноттінгем Форест. Тепер права на помилку більше немає. Настає час вирішальних 90 хвилин (а можливо, і 120), які визначать четвірку найкращих команд турніру.

Цього тижня ми дізнаємося, чи зможе команда Вінченцо Італьяно зробити камбек проти Астон Вілли, як і Сельта проти Фрайбурга. Тим часом Порту, Ноттінгем Форест, Брага та Бетіс, можна сказати, почнуть з нуля після нічийних результатів у перших іграх. Одне можна сказати точно – буде цікаво.

Сельта — Фрайбург (перший матч — 0:3)

Четвер, 16 квітня, 19:45. Балаідос, Віго. Головний арбітр - Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Сельта пройшла непростий шлях до чвертьфіналу, спочатку пройшовши через матчі плейоф після того, як посіла 16 місце на основному етапі.

Галісійська команда обіграла ПАОК, а потім вибила з турніру Ліон із Романом Яремчуком, забезпечивши собі місце у чвертьфіналі. Проте їхні надії повторити успіх сезону-2016/17, коли вони дійшли до півфіналу, висять на волосині після поразки від Фрайбурга (0:3) минулого тижня.

Після цього Сельта зазнала ще однієї поразки (0:3) у недільному матчі Ла Ліги проти Реала Ов'єдо, залишившись на шостому місці та відстаючи на два очки від Бетіса.

Клуб із Віго програв три з останніх чотирьох матчів, і після того, як пропустив 12 голів за цей період, йому необхідно зміцнити свою оборону, якщо вони хочуть мати хоч якісь сподівання на камбек у четвер. Команда Клаудіо Хіральдеса виграла чотири з шести єврокубкових матчів на своєму стадіоні Балаідос, хоча жоден з них не був здобутий із різницею у три м'ячі.

На відміну від Сельти, Фрайбург вийшов до 1/8 фіналу, посівши сьоме місце на основному етапі. Потім проти Генка німці відіграли невелике відставання після першого матчу, здобувши впевнену перемогу (5:1) на своєму полі.

У першому матчі проти Сельти підопічні Юліана Шустера продемонстрували черговий домінуючий виступ на домашній арені. У недільному виїзному матчі проти Майнца (1:0), Фрайбург вдруге поспіль не пропустив жодного гола, що сталося вчетверте за останні п'ять ігор.

Фрайбург, який посідає восьме місце у Бундеслізі, вперше з моменту поразки від Севільї (0:2) у груповому етапі ЛЄ-2013/14 вирушить до Іспанії на єврокубковий матч. Цього сезону команда Шустера виграла лише один із п'яти виїзних матчів у Європі (дві нічиї та дві поразки), але, що особливо важливо, обидві поразки були з різницею всього в один гол.

Орієнтовні склади

Сельта: Раду — Родрігес, Айду, Алонсо — Сотело, Моріба, Мінгеса, Каррейра — Аспас, Жутгла, Іглесіас.

Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Гефлер — Бесте, Сузукі, Гріфо — Матанович.

прогноз 2:1

Астон Вілла — Болонья (перший матч — 3:1)

Четвер, 16 квітня, 22:00. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Хосе Марія Санчес (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Почавши свій третій чвертьфінал єврокубку за три сезони, Астон Вілла створила собі значну перевагу проти Болоньї, забивши три м'ячі проти одного від італійців. Таким чином, підопічні Унаї Емері перебувають у особливо вигідному положенні для подальшого просування у турнірі. Вілла здобула вже восьму перемогу поспіль у другому за значимістю турнірі УЄФА після несподіваної поразки від Гоу Ехед Іглз на основному етапі.

У минулу неділю "леви" зіграли напружений матч Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест, який закінчився з рахунком 1:1. Тим не менш, Вілла, як і раніше, впевнено входить до п'ятірки найкращих команд АПЛ і має всі шанси здобути путівку до Ліги чемпіонів через чемпіонат.

Команда Емері незабаром може знову зустрітися з Ноттінгем Форест у півфіналі ЛЄ, хоча спочатку їй доведеться відбитися від Болоньї, а самим "лісникам" вирішити питання з Порту.

Вілла виграла 15 з останніх 17 домашніх матчів у єврокубках, включаючи всі вісім останніх, і в середньому вона забиває два голи за гру на Вілла Парк у цьому розіграші турніру, що ще більше ускладнює життя та передчуття для італійських опонентів.

Тим часом Болоньї потрібне диво, щоб пройти в наступний раунд, адже з початку минулого сезону вона вже двічі програвала в Бірмінгемі. У трьох зустрічах Вілла перевершила "россоблу" за забитими голами — 6:1, незважаючи на те, що команда Вінченцо Італьяно показала більш конкурентоспроможну гру на своєму полі.

Після поразки на Вілла Парк (0:1) у вересні Болонья виграла усі п'ять виїзних матчів у єврокубках, але у четвер історія буде не на їхню користь. Лише одна з 67 команд, які програли перший матч плейоф з різницею не менше двох голів вдома, все ж таки пройшла далі — це було в 2014 році, коли Севілья обіграла Бетіс. Таким чином, після того, як їхній клубний рекорд з 11 матчів без поразок у єврокубках перервався, на переможців Кубку Італії минулого року чекає невтішний фініш цього сезону.

Італьяно і його команда вже вибули з кубка і відстають від Роми, яка посідає шосте місце, на дев'ять очок у Серії А, незважаючи на перемогу над Лечче (2:0) на минулих вихідних. Тим не менш, Болонья докладе всіх зусиль, щоб зробити камбек в Англії, де вона зазнала п'яти поразок з моменту своєї єдиної перемоги в 1967 році.

Орієнтовні склади

Астон Вілла: Бізот — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Онана, Тілеманс, Роджерс — Буендія, Воткінс.

Болонья: Равалья — Маріу, Вітік, Геггем, Міранда — Моро, Фергюсон, Фройлер — Бернардескі, Кастро, Роу.

прогноз 1:0

Реал Бетіс — Брага (перший матч — 1:1)

Четвер, 16 квітня, 22:00. Олімпійський стадіон, Севілья. Головний арбітр — Давіде Масса (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Незважаючи на менше володіння м'ячем, Бетіс напевно був би незадоволений, якби залишив Португалію з порожніми руками в матчі, де вони завдали вдвічі більше ударів по воротах, ніж господарі поля — Брага. Матч закінчився з рахунком 1:1, а це означало, що долю путівки буде вирішено у Севільї.

Гра перед своїми вболівальниками дає Бетісу явну перевагу, особливо з огляду на те, що вони виграли шість із останніх восьми домашніх матчів у єврокубках, включаючи перемогу (4:0) над Панатінаїкосом, що дозволила їм відігратися після першого матчу в попередньому раунді плейоф.

Однак це залишається єдиним успіхом "бетікос" в останніх шести домашніх матчах у всіх турнірах (чотири нічиї та одна поразка), а також їх єдиною перемогою в десяти іграх, включаючи нічию з Осасуною (1:1) на минулих вихідних, що залишає їх на п'ятому місці в Ла Лізі.

Хоча відсутність стабільних результатів, як і раніше, викликає занепокоєння, Бетіс може втішитися перемогами в кожному з шести останніх двоматчевих протистоянь у єврокубках, включаючи минулорічний вихід у фінал Ліги конференції, де він поступився Челсі.

Вболівальники Браги також шукатимуть втіху в історії, адже "архієпископи" виграли сім останніх двоматчевих протистоянь у єврокубках, хоча невдача на домашньому полі на минулому тижні додала тиску перед складним виїздом до Іспанії. Ці побоювання посилюються через невдалу виїзну статистику португальців у матчах плейоф: вони програли дев'ять із останніх 11 таких ігор на виїзді, включаючи поразку від Ференцвароша (0:2) на попередній стадії турніру.

Команда Карлеса Вісенса підходить до цієї зустрічі у неоднозначній формі, здобувши лише три перемоги в останніх семи іграх (дві нічиї та дві поразки), хоча минулого разу їм вдалося обіграти Ароуку (1:0). Хоча цей результат дозволяє Бразі зберігати четверте місце у Прімейрі, він також відображає їхні проблеми із забиванням голів: в останніх чотирьох матчах вони не змогли забити більше одного м'яча.

Таким чином, успіх Браги може залежати від надійності оборони, і вона може спертися на статистику в єврокубках — цього сезону португальці сім разів зберегли свої ворота в недоторканності в 11 матчах основного етапу ЛЄ, що є найкращим результатом.

Орієнтовні склади

Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін, Бартра, Льоренте, Родрігес — Амрабат, Фідальго — Антоні, Форнальс, Абде — Кучо.

Брага: Горнічек — Аррей-Мбі, Карвальйо, Лагербільке — Мартінес, Грілліч, Горбі, Гомес — Орта, Наварро, Віктор.

прогноз 2:1

Ноттінгем Форест — Порту (перший матч — 1:1)

Четвер, 16 квітня, 22:00. Сіті Граунд, Ноттінгем. Головний арбітр — Данні Маккелі (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO

Для Ноттінгем Форест цей сезон загалом видався складним: команда все ще бореться за збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі, але в Лізі Європи вона досягла успіху, діставшись чвертьфіналу.

На старті основного етапу ЛЄ Форест зіштовхнувся з труднощами: у перших чотирьох матчах команда двічі зіграла внічию, один раз програла та здобула лише одну перемогу – над Порту (2:0). Проте серія з трьох перемог та однієї поразки в останніх чотирьох матчах забезпечила їм 13 місце та місце у плейоф. Форест пройшов далі, здобувши перемогу над Фенербахче (4:2) за сумою двох матчів, а потім у 1/8 фіналу з труднощами обіграв Мідтьюлланн у серії пенальті.

У чвертьфіналі Форест знову зустрівся з Порту, і в першому матчі команда Вітора Перейри знаходилася під величезним тиском, пропустивши 16 ударів по своїх воротах і завдавши всього шість у відповідь, але їм вдалося досягти нічиєї 1:1 перед матчем у відповідь на своєму полі. Хоча перемога над "драконами" на Сіті Граунд у рамках основного етапу додасть впевненості "лісникам", вони поки що програли обидва домашні матчі у плейоф.

Порту проводить значно сильніший сезон, ніж його суперник, хоча команда Перейри не зазнала жодної поразки, здобувши дві перемоги та три нічиї в останніх п'яти матчах. Тим часом Порту не програвав в останніх восьми матчах у всіх турнірах і зазнав лише однієї поразки в Лізі Європи цього сезону.

Команда Франческо Фаріолі посіла п'яте місце на основному етапі, здобувши п'ять перемог. Потім "дракони" впевнено обіграли Штутгарт у 1/8 фіналу. Окрім успіхів у ЛЄ, Порту лідирує у чемпіонаті з п'ятиочковим відривом від лісабонського Спортінга. Команда Фаріолі може похвалитися вражаючими 24 перемогами, чотирма нічиїми і лише однією поразкою у 29 іграх Прімейри.

Ці результати та стабільна форма команди протягом усього сезону вселяють у "драконів" велику впевненість перед цим матчем в Англії, хоча їхня статистика проти англійських суперників далеко не сприятлива. Порту фактично не здобув жодної перемоги в останніх п'яти зустрічах із англійцями в Європі.

Орієнтовні склади

Ноттінгем Форест: Ортега — Домінгес, Ебботт, Мурільйо, Морато — Макаті, Єйтс, Андерсон — Баква, Жезус, Гадсон-Одої.

Порту: Д. Кошта — А. Кошта, Ківьор, Беднарек, Санусі — Варела, Вейга, Фрогольдт — Гомес, Гюль, Пепе.