34-річний нападник відновився після важкої травми коліна, через яку пропустив пів року.

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд завершує свою шестимісячну перерву у виступах. 34-річний новозеландець, який не грав з жовтня через травму і переніс операцію на коліні в грудні, увійшов до заявки та вирушив разом із командою на перший матч чвертьфіналу Ліги Європи проти португальського Порту.

Минулого сезону Вуд був головною ударною силою лісників, забивши 20 голів та допомігши команді посісти сьоме місце в англійській Прем'єр-лізі. Однак поточна кампанія виявилася для нього надзвичайно складною через проблеми зі здоров'ям: на рахунку форварда лише чотири м'ячі у 13 зіграних поєдинках.

Статистика яскраво ілюструє його вплив на гру команди: з моменту його переходу на Сіті Граунд у січні 2023 року відсоток перемог Форест з ним у стартовому складі становить 37,3% (1,4 очка за гру), тоді як без нього цей показник падає до 25,4% (1,0 очка за гру).

Головний тренер команди Вітор Перейра підтвердив готовність свого підопічного:

"Він почав тренуватися з командою і доступний для гри. Він працює з нами, нам ще потрібно трохи контролювати його фізичні навантаження, але він поїхав на виїзд. Це означає, що він зможе вийти на поле. Він досвідчений гравець, він забиває голи, і дуже важливо, щоб він був готовий допомогти команді саме зараз, коли ми стикаємося з багатьма викликами", — заявив наставник.

Цікаво, що востаннє Вуд грав за основну команду ще за часів тренерства Анже Постекоглу. Згодом він пропустив усі 114 днів перебування на чолі команди Шона Дайча, якого в лютому і замінив Перейра. Набираючи ігрові кондиції, нападник нещодавно провів два матчі за молодіжну команду Форест (U-21), де відзначився забитим м'ячем у переможній грі проти Ньюкасла (3:0).

Повернення Вуда стається у критичний для клубу період. Ноттінгем Форест бореться за вихід до свого першого за 42 роки європейського півфіналу, водночас ведучи запеклу боротьбу за виживання в АПЛ. Після важливої перемоги над Тоттенгемом минулого місяця лісники тримаються на три очки вище зони вильоту за сім турів до фінішу.