Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 16 квітня 2026 року.

Фрайбург у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи в гостях впевнено обіграв Сельту (3:1) після перемоги в першій грі (3:0).

Німецький клуб вийшов вперед на 33 хвилині зусиллями Ігора Матановича, після чого на 39 хвилині перевагу гостей подвоїв Юіто Сузукі.

На старті другого тайму Сузукі забив третій м'яч у ворота Сельти, яка відповіла влучним ударом Вілліота Сведберга на 91 хвилині.

Сельта — Фрайбург 1:3 (перший матч 0:3)

Голи: Сведберг, 90+1 — Матанович, 33, Сузукі, 39, 50.

Сельта: Раду — Мінгеса, Алонсо, Лаго (Каррейра, 46), Родрігес — Весіно (Альварес, 64) — Жутгла, Моріба (Сведберг, 46), Лопес, Руеда (Ель-Абделауї, 46) — Іглесіас (Аспас, 46).

Фрайбург: Атуболу — Макенго, Лінгарт (Огбус, 71), Гінтер, Трой — Манзамбі (Гефлер, 71), Еггештайн — Гріфо (Шергант, 56), Сузукі, Бесте (Ірі, 83) — Матанович (Гелер, 56).

Попередження: Моріба, Весіно, Аспас, Альварес — Матанович, Гінтер.