Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 9 квітня 2026 року.
Порту – Ноттінгем Форест, Getty Images
10 квітня 2026, 09:45
Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі не зміг обіграти Ноттінгем Форест (1:1).
"Дракони" відкрили рахунок на 11 хвилині завдяки голу Вільяма Гомеша, але через дві хвилини Мартім Фернандеш зрівняв цифри на табло, зрізавши м'яч у сітку власних воріт.
Матч-відповідь пройде 16 квітня в Англії.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Ноттінгем Форест у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:
Порту – Ноттінгем Форест 1:1
Голи: Гомеш, 11 — Фернандеш, 13 (аг).
Порту: Д. Кошта — Фернандеш (А. Кошта, 19), Сілва, Беднарек, Зайду — Фофана (Варела, 74), Росаріо, Вейга (Фрогольдт, 59) — Гомеш, Сайнс (Пепе, 59), Моффі (Гюль, 59).
Ноттінгем Форест: Ортега — Морато, Мурільйо (Міленкович, 46), Ебботт — Ндоє, Домінгес, Єйтс, Баква (Вільямс, 61) — Макейті (Сангаре, 74), Гіббс-Вайт (Гатчінсон, 60 — Вуд (Жезус, 46).
Попередження: Вейга.