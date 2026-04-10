Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі не зміг обіграти Ноттінгем Форест (1:1).

"Дракони" відкрили рахунок на 11 хвилині завдяки голу Вільяма Гомеша, але через дві хвилини Мартім Фернандеш зрівняв цифри на табло, зрізавши м'яч у сітку власних воріт.

Матч-відповідь пройде 16 квітня в Англії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Ноттінгем Форест у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА-2025/26:

Порту – Ноттінгем Форест 1:1
Голи: Гомеш, 11 — Фернандеш, 13 (аг).

Порту: Д. Кошта — Фернандеш (А. Кошта, 19), Сілва, Беднарек, Зайду — Фофана (Варела, 74), Росаріо, Вейга (Фрогольдт, 59) — Гомеш, Сайнс (Пепе, 59), Моффі (Гюль, 59).

Ноттінгем Форест: Ортега — Морато, Мурільйо (Міленкович, 46), Ебботт — Ндоє, Домінгес, Єйтс, Баква (Вільямс, 61) — Макейті (Сангаре, 74), Гіббс-Вайт (Гатчінсон, 60 — Вуд (Жезус, 46).

Попередження: Вейга.