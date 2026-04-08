Ліга Європи

Football.ua представляє анонси перших матчів за вихід у півфінал сезону-2025/26.

Матчі 1/8 фіналу подарували нам чимало несподіванок: від камбека Бетіса проти Панатінаїкоса до напруженої дуелі між Ліллем та Астон Віллою. Крім цього було неймовірне повернення Браги після гостьової поразки від Ференцвароша та запекла битва італійців між Ромою та Болоньєю, яка закінчилася перемогою останніх у додатковому часі.

Настав час для чвертьфінальних битв єврокубкового турніру і за вивісками не можна сказати, що на нас чекають нудні матчі — у кожній дуелі дуже складно знайти явного фаворита.

Брага — Реал Бетіс

Середа, 8 квітня, 19:45. Ештадіу Мунісіпал, Брага. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Для Браги нинішня кампанія у Лізі Європи складається досить вдало. Португальська команда впевнено пройшла основний етап турніру, посівши шосте місце, набравши 17 очок, здобувши п'ять перемог і лише раз програвши.

Перший серйозний виклик для підопічних Карлоса Вісенса настав на стадії 1/8 фіналу, коли Брага несподівано поступилася Ференцварошу в гостях (0:2), після чого португальці видали неймовірний камбек у другій грі за підтримки власних фанатів, забивши чотири м'ячі у ворота угорців.

Перед міжнародною паузою Брага поступилася Порту в чемпіонаті Португалії (1:2), а після нього обіграла Мойрененсе (1:0), що дозволяє команді Вісенса посідати четверте місце у лізі. Проте відрив від Фамалікана та Жил Вісенте складає три та чотири бали, тож боротьба за останнє єврокубкове місце обіцяє бути напруженою.

Бетіс провів основний етап у схожому стилі, набравши ті ж 17 очок після п'яти перемог та однієї поразки, проте за різницею м'ячів був кращим за португальців, посівши четверте місце.

На стадії 1/8 фіналу на іспанців чекав грецький Панатінаїкос, який не тільки створив проблеми, але й виграв перший матч у Греції (1:0). У матчі-відповіді Бетіс показав свою силу, забивши чотири м'ячі у ворота греків.

Перед паузою на матчі збірних Бетіс поступився Атлетіку (1:2), а перед єврокубками поділив очки з Еспаньйолом (0:0). Після 30 турів Бетіс посідає п'яте місце і ситуація схожа на Брагу. Команда Мануеля Пеллегріні випереджає Сельту на одне очко і Сосьєдад з Хетафе на чотири бали у боротьбі за єврокубкові позиції.

Також додамо, що між собою команди провели два товариські матчі — у 2013 та 2018 роках. Обидві зустрічі закінчились із нічийними результатами.

Брага ще не вигравала Лігу Європи, але грала у фіналі турніру у 2011 році, поступившись Порту (0:1). Минулого року "бетікос" дійшли до фіналу Ліги конференцій, де поступилися Челсі (1:4), а в Лізі Європи іспанці чотири рази виходили до 1/8 фіналу турніру і це їхній перший чвертьфінал.

Орієнтовні склади

Брага: Горнічек — Аррей-Мбі, Ніакате, Лагербільке — Мартінес, Грілліч, Моутінью, Гомес — Орта, Наварро, Віктор.

Реал Бетіс: Лопес — Родрігес, Натан, Льоренте, Бельєрін — Амрабат, Рока, Форнальс — Антоні, Кучо, Абде.

Не зіграють: Белларуш, Барішич, Карвальйо — Ортіс, Ло Чельсо, Іско (?).

прогноз 1:1

Болонья — Астон Вілла

Четвер, 9 квітня, 22:00. Ренато Даль-Ара, Болонья. Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO

Болонья повернулася до Ліги Європи вперше з сезону-1990/91 та за підсумками основного етапу посіла скромне десяте місце. Італійці набрали 15 очок після чотирьох перемог та однієї поразки у восьми іграх, що дозволило їм вийти у плейоф.

На стадії 1/16 фіналу Болонья здобула дві мінімальні перемоги над Бранном з рахунком 1:0, після чого отримала у суперники Рому — іншого фаворита турніру. На своєму полі була нічия 1:1, після чого все вирішилося в додатковий час, коли на 111 хвилині переможний гол забив Ніколо Камб'ягі.

Перед перервою на матчі збірних Болонья поступилася Лаціо (0:2), після чого обіграла Кремонезе (2:1). Після 31 туру Болонья знаходиться на восьмому місці і до шостої позиції дев'ять очок, тож Ліга Європи — можливо, єдиний шанс клубу потрапити до єврокубків на наступний сезон.

Астон Вілла провела визначний основний етап, здобувши сім перемог, набравши 21 очко і посівши друге місце після Ліона. На стадії 1/8 фіналу команда Унаї Емері провела два напружені матчі з Ліллем, але здобула дві перемоги (1:0 та 2:0), вийшовши до чвертьфіналу.

Перед паузою на матчі збірних Вілла обіграла Вест Гем (2:0), після чого провела контрольний матч із Ельче (1:2) наприкінці березня. Після 31 туру Вілла посідає четверте місце в АПЛ і продовжує боротьбу за місця у Лізі чемпіонів проти грандів. Їх боротьба в АПЛ відновиться пізніше, тому "леви" отримали додаткові можливості для відпочинку перед поїздкою до Італії.

Якщо говорити про очні зустрічі, то команди провели два матчі — один у Лізі чемпіонів у 2024 році та один у Лізі Європи у 2025 році. Обидві зустрічі завершилися перемогами "левів" — 2:0 та 1:0 відповідно.

Італійці вже доходили до півфіналу ЛЄ у сезоні-1998/99, тоді як англійці максимум двічі потрапляли до чвертьфіналу – у 1977/78 та 1997/98 роках.

Орієнтовні склади

Болонья: Равалья — Маріу, Лукумі, Геггем, Дзортеа — Фергюсон, Фройлер, Побега — Роу, Бернардескі, Кастро.

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Конса, Торрес, Кеш — Луїс, Онана — Роджерс, Макгінн, Бейлі — Воткінс.

Не зіграють: Даллінга, Лікоянніс, Домінгес, Одгор, Скорупські, Вітік — Санчо, Камара.

прогноз 0:1

Порту — Ноттінгем Форест

Четвер, 9 квітня, 22:00. Драган, Порту. Головний арбітр — Марко Гуїда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Порту після восьми матчів основного етапу посів п'яте місце, здобувши п'ять перемог і лише раз програвши. На стадії 1/8 фіналу "дракони" впевнено розібралися зі Штутгартом, вигравши обидва матчі — 2:1 та 2:0.

У чемпіонаті Португалії команда Франческо Фаріолі обіграла Брагу перед перервою на матчі збірних, після чого поділила очки з Фамаліканом (2:2) у минулу суботу. Після 28 матчів у Порту 73 очки та перше місце з відривом від Спортінга в п'ять балів, але "леви" мають гру в запасі. Попереду "дракони" мають напружений відрізок сезону і дуже важливо правильно розподілити свої сили між кількома турнірами.

Бачити Ноттінгем Форест на цій стадії турніру з огляду на результати в АПЛ — це щось неймовірне, проте це далеко не перший такий випадок.

Після основного етапу турніру "лісники" посіли 13 місце, здобувши чотири перемоги при двох поразках та двох нічиїх. На стадії 1/16 фіналу Ноттінгем не без проблем пройшов Фенербахче, вигравши перший матч 3:0 у гостях, а потім поступившись – 1:2 на своєму полі. Далі підопічні Вітора Перейри зустрілися з Мідтьюлланном, де данці виграли першу гру (1:0), після чого англійці дотягли до серії пенальті у матчі-відповіді і виграли її, виборивши путівку до чвертьфіналу.

Через розіграш Кубку Англії Ноттінгем Форест отримав додаткову перерву в чемпіонаті перед єврокубком, а перед міжнародною перервою команда Перейри обіграла Тоттенгем (3:0). Після 31 туру "лісники" посідають лише 16 місце і від зони вильоту їх відокремлює лише три очки. Таким чином, Ноттінгем може виграти ЛЄ і потрапити до єврокубків на наступний сезон, але при цьому вилетіти до Чемпіоншипу.

Між собою команди провели один поєдинок — у Лізі Європи 2025 року, коли було зафіксовано перемогу Ноттінгема (2:0).

Порту не лише двічі доходив до фіналу ЛЄ, а й двічі переміг – це було у 2003 та 2011 роках. Ноттінгем максимум сягав півфіналу в сезоні-1983/84.

Орієнтовні склади

Порту: Д. Кошта — Фернандеш, Беднарек, Ківьор, Санусі — Варела, Вейга, Фрогольдт — Гомес, Гюль, Пепе.

Ноттінгем Форест: Ортега — Вільямс, Ебботт, Міленкович, Морато — Єйтс, Сангаре — Домінгес, Макаті, Баква — Авонії.

Не зіграють: Мора, Агехова, де Йонг, Перес — Гатчінсон, Кунья, Болі, Савона, Віктор, Вуд, Андерсон, Айна (?).

прогноз 2:1

Фрайбург — Сельта

Четвер, 9 квітня, 22:00. Європа-парк-Штадіон, Фрайбург. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO

Фрайбург на подив провів переконливий основний етап Ліги Європи, набравши 17 очок після восьми турів, здобувши п'ять перемог і один раз програвши, пропустивши всього чотири м'ячі, що є одним із найкращих показників турніру.

Стадію 1/8 фіналу турніру Фрайбург розпочав із виїзної поразки від Генка (0:1), але потім розгромив бельгійців на своїй арені, забивши п'ять м'ячів, що ще раз підкреслило амбіції скромного клубу Бундесліги.

Перед перервою на матчі збірних Фрайбург обіграв Санкт-Паулі (2:1), а потім у напруженому матчі упустив перемогу над Баварією (2:3), пропустивши три м'ячі з 81 по 99 хвилину. Після 28 турів команда Юліана Шустера посідає восьме місце, але до єврокубкової зони 12 очок, тож потрапити до єврокубків на наступний сезон можна лише через перемогу у ЛЄ чи Кубок Німеччини, де Фрайбург у півфіналі зіграє проти Штутгарта.

Сельта закінчила основний етап турніру на 16 місці, набравши 13 очок, виграв чотири матчі з восьми при трьох поразках. На стадії 1/16 фіналу іспанці потрапили на грецький ПАОК, проти якого здобули дві перемоги (2:1 та 1:0). У 1/8 фіналу клуб із Віго протистояв Ліону з українцем Романом Яремчуком. Команда Клаудіо Хіральдеса закінчила перший матч внічию — 1:1, після чого здобула переконливу перемогу (2:0) у Франції, залишивши за бортом підопічних Паулу Фонсеки.

Перед міжнародною паузою Сельта поступилася Алавесу (3:4), а потім повернулася з перемогою над Валенсією (3:2). Це дозволило підопічним Хіральдеса посідати шосте місце у Ла Лізі, проте позаду Сосьєдад та Хетафе у трьох очках, які також мають намір поборотися за останнє єврокубкове місце.

Між собою команди ще зустрічалися, а якщо говорити про історію в єврокубках, то Фрайбург повторив свій рекорд, втретє вийшовши до 1/8 фіналу турніру – до цього німці доходили до цієї стадії у сезонах-2022/23 та 2023/24. Сельта у свою чергу доходила до півфіналу у сезоні-2016/17, а також двічі була у чвертьфіналі у 90 роках.

Орієнтовні склади

Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Манзамбі — Бесте, Сузукі, Гріфо — Матанович.

Сельта: Раду — Родрігес, Айду, Алонсо — Мінгеса, Сотело, Моріба, Каррейра — Жутгла, Іглесіас, Сведберг.

Не зіграють: Гелер, Макенго (?), Остерхаге, Кьєрех, Розенфельдер — Старфельт, Роман, Альварес, Аспас, Руеда.