Украина

Football.ua представляет анонс полуфинального матча Кубка Украины.

В первом полуфинале Кубка Украины один из лидеров Первой Лиги Минай примет вице-чемпиона страны Динамо.

Минай — Динамо

Среда, 17 июня, 14:00. Минай. Минай-Арена. Арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Может показаться, что в отличие от второго полуфинала, в котором встретятся Мариуполь и Ворскла, в паре Минай — Динамо уж точно нет никакой интриги. Так считают болельщики, в этом уверены букмекеры. Впрочем, практически то же самое говорили об Игульце год назад, однако в финале оказался именно представитель Первой лиги, а не куда более сильная и опытная Заря...

Помимо огромной разницы в классе, не в пользу хозяев говорит тот факт, что они в последний раз провели официальный матч еще в марте, Динамо же уже не просто восстановило физическую форму, но и, если судить по последним матчам УПЛ, набрало неплохие игровые кондиции.

Что может помочь команде Василия Кобина? В первую очередь — настрой и морально-волевые качества. Кому более на руку необычно раннее начало матча — сказать трудно, но стоит отметить и тот момент, что из-за карантина матч пройдет без болельщиков, чья поддержка Минаю явно бы не помешала. Впрочем, Кобин уверен, что зрители соберутся в окрестностях стадиона, и их поддержку футболисты услышат.

Из-за удаления в 1/4 финала против Ингульца полуфинал пропустит Никитюк, при этом перешедшие накануне в Минай Голодюк, Кныш и Машталир пока не заявлены на соревнования.

У Динамо на этот матч дисквалифицированы Кадири и Сидорчук, но капитан киевлян не сыграл бы в любом случае из-за травмы, полученной в предыдущем матче.

Стоит отметить, что перед матчем Динамо заявило своего новичка Каргбо, и нападающий отправился вместе с командой в Закарпатье. Но маловероятно, что Алексей Михайличенко доверит ему место в стартовом составе (хорошо если вообще даст возможность выйти на поле).

Вряд ли стоит ожидать от тренера киевлян экспериментов с составом. Все-таки на кону путевка в финал, и, учитывая состав полуфиналистов, у Динамо появится уникальный шанс прервать пятилетнюю серию, в течение которой киевляне не выигрывали Кубок Украины.

Говорить о какой-то недооценке соперника со стороны гостей вряд ли стоит, ведь в нынешнем сезоне Динамо уже неоднократно обжигалось там, где все должно было пройти гладко. Должны же были быть сделаны выводы из этих проколов?

В официальных поединках Минай и Динамо встречались лишь раз — 31 октября 2018 года в 1/8 финала национального кубка. После первого тайма Минай выигрывал — 1:0, но после перерыва пропустил три мяча и выбыл из борьбы. Интересно, что в составах обеих команд ныне числится немало участников того матча: Стасюк, Кобин, Ощипко, Гавриленко, Микуляк, Пиняшко, Шпак и Нуриев у Миная и Бущан, Шабанов, Шапаренко, Андриевский, Пиварич, Дуэлунд и Буяльский у Динамо.

Рассудит поединок между Минаем и Динамо бригада арбитров под руководством Екатерины Монзуль, судейство которой в последнее время вызывает множество споров, но, надеемся, что на сей раз все пройдет без эксцессов.

Ориентировочные составы