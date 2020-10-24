Украина

Football.ua представляет анонс поединка между донецким Олимпиком и черниговской Десной.

В матче 7-го тура встретятся команды, которые в этом сезоне демонстрируют очень привлекательную игру. Надеемся, что их дуэль не станет исключением.

Олимпик – Десна

Суббота, 24 октября, 17:00. Динамо имени Лобановского, Киев. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Коронавирус оказал влияние и на этот матч УПЛ. Этот поединок должен был состояться с Чернигове, но этот город попал в "красную" зону. Произошла рокировка, Олимпик примет Десну в Киеве, а во втором круге донецкая команда отправится на выезд к черниговцам.

Десна и Олимпик – соседи по турнирной таблице. У команд по 9 очков. Обе команды достаточно неожиданно проиграли в прошлом туре. И если поражение Олимпика в матче против Ворсклы еще как-то понять можно, учитывая то, на каком месте в турнирной таблице находятся полтавчане, то поражение Десны в матче против СК Днепр-1 стало огромной неожиданностью. Это было первое поражение команды Рябоконя в сезоне, при том, что Десна уже успела сыграть и с Динамо, и с Шахтером, и с Зарей.

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Десне. Тем не менее, команда Игоря Климовского постарается сделать все, чтобы одержать победу. Очень важно, будет ли с первых минут на поле иранский нападающий Шахаб. В прошлом матче против Ворсклы он появился на поле только со скамейки запасных. Главный тренер сказал, что не поставил игрока с первых минут по причине того, что тот только переболел. Но есть сомнения в правдивости этой информации.

Как ни крути, но Десна действительно выглядит более мощной командой перед этим поединком. Тем более, после поражения в прошлом туре проблем с мотивацией у подопечных Рябоконя в этом матче точно быть не должно.

Излучал уверенность перед поединком и игрок "северян" Ефим Конопля. Он сказал, что Олимпик победить его команде под силу, но при этом отметил легионеров Олимпика, которые играют в атаке у донецкой команды.

Статистика личных встреч

Всего игр: 13 (4 победы Олимпика, 1 ничья, 8 побед Десны), разница голов 12:20 (Десна)

Всего игр в УПЛ: 6 (1 победа Олимпика, 1 ничья, 4 победы Десны), разница голов 4:8 (Десна)

На поле Олимпика: 7 игр (2 победы Олимпика, 1 ничья, 4 победы Десны), разница голов 8:11 (Десна)

На поле Десны: 6 игр (2 победы Олимпика, 0 ничьих, 4 победы Десны), разница голов 4:9 (Десна)

Самый результативный матч: победа Десны 4:3 (сезон 2004/2005)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua