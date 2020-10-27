Украина

Сегодня, 27 октября, состоится жеребьевка очередного этапа национального Кубка.

Участники четвертого этапа (1/8 финала) Кубка Украины:



Заря (Луганск), Десна (Чернигов), Александрия (Александрия), Колос (Ковалевка), Днепр-1 (Днепр), Мариуполь (Мариуполь), Ворскла (Полтава), Минай (Минай), Агробизнес (Волочиск), Верес (Ровно), Нива (Винница), победитель пары ВПК-Агро (Шевченковка) — Олимпик (Донецк).

Жеребьевка будет слепой. Хозяином поля будет команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаться команды одной лиги, то хозяином будет команда с нечетным номером при жеребьевке (которая имеет стадион соответствующей категории для данного этапа соревнований).

Базовый день матчей 1/8 финала — 2 декабря.

Начало процедуры — 12:00.

Отметим, что Динамо и Шахтер начнут свои выступления в Кубке со стадии 1/4 финала Кубка.