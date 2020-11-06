Украина

УЕФА обновил таблицу коэффициентов.

Украинские клубы проиграли в третьем туре еврокубков с общим счетом 2:12. Шахтер, чемпион Украины, уступил Боруссии М на своем поле с разгромным счетом (0:6) в рамках Лиги чемпионов. Динамо, в свою очередь, проиграло Барселоне (1:2), оказав достойное сопротивление. Заря же в Лиге Европы принимала на своем поле АЕК и уступила со счетом 1:4.

Украина ничего не набрала в таблице коэффициентов, а вот Шотландия разжилась 0,25 балла, что позволило уйти в небольшой отрыв. Турция же набрала 0,8 балла и приблизилась к Украине.

Отметим, что 11-е место практически гарантирует чемпиону Украины попадание в групповой этап турнира, а 12 и 13 позиции отправят победителя нашего первенства в квалификацию.