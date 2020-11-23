Все поединки данной стадии турнира пройдут в декабре.
Кубок Украины, УАФ
23 ноября 2020, 20:17
Украинская ассоциация футбола утвердила даты и время проведения поединков 1/8 финала Кубка Украины.
Как сообщает пресс-служба УАФ, пять поединков данной стадии турнира состоятся в среду, 2 декабря. Еще один матч пройдет 16 декабря.
Расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины:
2 декабря
13:00 Верес - Мариуполь
13:00 Нива В - Колос
14:00 Агробизнес - Ворскла
16:30 Александрия - Минай
ВПК-Агро - Днепр-1 (время согласовывается)
16 декабря (среда)
Десна - Заря (время согласовывается)