Украинская ассоциация футбола утвердила даты и время проведения поединков 1/8 финала Кубка Украины.

Как сообщает пресс-служба УАФ, пять поединков данной стадии турнира состоятся в среду, 2 декабря. Еще один матч пройдет 16 декабря.

Расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины:

2 декабря

13:00 Верес - Мариуполь

13:00 Нива В - Колос

14:00 Агробизнес - Ворскла

16:30 Александрия - Минай

ВПК-Агро - Днепр-1 (время согласовывается)

16 декабря (среда)

Десна - Заря (время согласовывается)