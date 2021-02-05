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Наставник Тоттенхэма высказался о поражении от "пенсионеров" в матче чемпионата Англии.

Тоттенхэм потерпел минимальное поражение от Челси в рамках центрального поединка 22-го тура английской Премьер-лиги благодаря реализованному пенальти в исполнении Жоржиньо. Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо подвел итоги данного противостояния в послематчевом комментарии для телеканала BT Sport.

О назначенном пенальти:

"Сколько Челси удалось создать моментов за весь поединок? Да, мы не контролировали мяч. Да, мы ничего не создали в первом тайме, но в моменте с назначенным пенальти была обычная борьба. В итоге получается, что Челси победил только благодаря пенальти, которого по факту и не было. Такой одиннадцатиметровый трудно принять, а терпеть поражение из-за этого — немного болезненно".

Об игре во втором тайме и недостатке Винисиуса:

"Во втором тайме наша игра изменилась. Лукас Моура и Эрик Ламела помогли изменить динамику. У меня такое чувство, что мы держались вместе до конца. Не хватало только завершения в заключительной стадии игры".

"Винисиус — игрок с невероятным духом, но его понимание того, как оказывать давление на соперника, — это то, над чем ему еще нужно работать. После перерыва игрокам Челси было намного труднее, ведь мы прессинговали их выше и лучше, поэтому, считаю, во втором тайме мы заслуживали немного большего".

О словах в адрес главного арбитра встречи Андре Марринера после игры:

"Я считаю его одним из лучших арбитров Премьер-лиги. Я беспокоюсь за него и восхищаюсь им. Это дает мне хорошую возможность прямо сказать ему, что мне не понравилась его работа в этом матче".

О плохой форме Гарета Бэйла:

"Я делаю всё что в моих силах. Он старается изо всех сил. Все делают всё что в их силах".