Украина

Football.ua представляет анонс матча четвертьфинала Кубка Украины.

В рамках 1/4 финала Кубка Украины текущий лидер Первой лиги — волочиский Агробизнес — выступит в качестве стороны хозяев на поле столичного стадиона Динамо им. В. Лобановского в битве против действующего чемпиона Украины, донецкого Шахтера. В одноматчевом противостоянии решается обладатель одной из четырех путевок в полуфинал данного состязания.

Агробизнес — Шахтер

Среда, 3 марта, 19:00. Динамо им. В. Лобановского, Киев. Денис Шурман (Киевская обл.) — главный арбитр встречи. Трансляция на сервисе Футбол 1.

Регламентом Кубка Украины предусмотрено вхождение в борьбу грандов нашего футбола: донецкого Шахтера и киевского Динамо, лишь на стадии четвертьфинальных поединков. Безусловно, о какой-либо составляющей спортивной конкуренции в этом случае, как, к примеру, в той же Германии, не приходится, однако это серьезно помогает нашим регулярным участникам еврокубков разгрузить и без того непростой календарь в первой части сезона.

В этом сезоне многие могут утверждать, что Шахтеру серьезно повезло с соперником на первом шаге к заветному трофею, который коллектив Луиша Каштру выпустил из своих рук по ходу прошлого сезона. И все бы ничего, только соперник "горняков", волочиский Агробизнес сейчас переживает один из самых романтичных периодов в своей истории, всерьез намереваясь пополнить число "элитных" клубов нашей страны уже в следующем году.

Подспорье у команды опытного украинского наставника Александра Чижевского есть прекрасное — первая строчка турнирной таблицы в Первой лиге, по состоянию на момент начала зимней паузы.

Однако позиции фаворита пары для действующего чемпиона страны от амбиций их соперников никак не изменятся. Шахтер может быть зол исключительно сам на себя за недавнее поражение луганской Заре в матче УПЛ на минувших выходных (0:1). Да и итоговый список трофеев в прошлом сезоне заметно поредел без национального Кубка, хотя и полуфинал Лиги Европы никто списывать со счетов не имеет намерений.

Луиш Каштру нынче находится не в наиболее комфортной позиции на тренерском мостике, а каждая новая неудача его команды приближает возможный гнев со стороны руководства клуба. Последствия предполагаемой фанатами Агробизнеса и недоброжелателями Шахтера сенсации в предстоящей игре достаточно очевидны.

Ориентировочные составы:

Агробизнес: Артым — Романюк, Курило, Юхимович, Дидык, И. Когут — Н. Когут, Черненко, Думанюк, Шаповал — Петров.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Корниенко — Маркос Антонио — Тете, Дентиньо, Судаков, Коноплянка — Фернандо.

Статистика личных встреч

Волочиский Агробизнес и донецкий Шахтер ранее в своей истории не пересекались в официальных поединках.