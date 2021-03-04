Украина

Специалист рассказал о трансферах и многом другом.

Генеральный директор луганской Зари Станислав Оганов прокомментировал закрытие трансферного окна.

"Трансферное зимнее окно закрыто. Мы остались довольны работой, которую проделал тренерский штаб совместно с селекционной службой. Тех футболистов, которых мы хотели, подписали. С теми, кем планировали расстаться, расстались.



Ситуация в команде стабилизировалась, а именно, на сегодняшний день мы не имеем футболистов, которые бегают просто «для аппетита» за это получая деньги, хотя достигнуть этого не со всеми было легко. Сегодня есть список "А" в количестве 21 футболиста и все игроки в этом списке задействованы в матчах.



Во время зимнего периода к нам поступило довольно большое количество предложений. Мы постоянно находились в работе с селекционной службой. Было принято расширить количество наших селекционеров, добавив к Юрию Дуднику нашего экс-игрока Джабу Липартию".

Также специалист рассказал, как новички адаптировались к команде и рассказал о трансфере ганца Овусу.

"В завершение трансферного окна к нам перешел ганский нападающий Рэймонд Овусу. По нему была проделана детальная работа. В предпоследний день трансферного окна он стал нашим игроком. Футболист был одобрен тренерским штабом ещё в январе. Мы занимались и хотели забрать его на сборы в Турцию, но из-за карантинных и визовых мер не удалось. Когда футболист прибыл к нам и прошел медобследование, он был представлен официально.



Надеюсь, что и Рэймонд Овусу и Максим Хлань, которого мы подписали ранее в будущем будут достойно защищать цвета Зари. И хочется верить, что мы в них не ошиблись. Наши ребята хорошо относятся к ним. Коллектив у нас дружный. Новички дискомфорта не ощущают. Шахаб удачно вписался, так как играл в чемпионате Украины. Да и земляк в команде у него есть. Да и молодые игроки тоже органично влились в коллектив", — цитирует Оганова пресс-служба клуба.