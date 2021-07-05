Украина

Предлагаем вашему вниманию состав "бело-синих" на товарищеский матч.

Киевское Динамо в рамках очередного контрольного поединка на сборах в Швейцарии встретится с любительским клубом из местной региональной лиги — Дивоном.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу доверил место в стартовом составе многим молодым исполнителям, а самым известными имена являются Георгий Цитаишвили и возможный новичок киевлян Владислав Кулач.

Динамо: Моргун, Биловар, Вивчаренко, Скорко, Дубинчак, В. Волошин, Бражко, Цитаишвили, Коробенко, Н. Волошин, Кулач.

Матч Динамо — Дивон состоится сегодня, 5 июля, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка.