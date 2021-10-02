Украина

Сергей Кузнецов — о матче против Черноморца.

Колос в рамках поединка десятого тура чемпионата Украины на своем поле в Ковалевке одержал минимальную победу над одесским Черноморцем (2:1).

Исполняющий обязанности главного тренера ковалевцев Сергей Кузнецов прокомментировал игру своей команды.

"Сегодня у нас была задача — добыть три очка. То место в турнирной таблице, которое мы занимаем, обязывает добыть эти три очка. Я думаю, что людям футбол понравился. Была острая и зрелищная игра с обилием голевых моментов. Обе команды высоко прессинговали, были мотивированы, было много спортивной агрессии, много единоборств, поэтому, я думаю, футбол всем понравился.

Выход Ренана и Ситчинавы? Хотелось свежести и обострения. Эти ребята хорошо выглядят в тренировочном процессе, поэтому хотелось их выпустить. Была большая вероятность, что они выйдут удачно. Так и сложилось. Буквально первым касанием — один отдал, а второй забил. В целом по игре, они, конечно, добавили агрессии. Они сделали все, что нужно было сделать", — сказал Сергей Кузнецов в эфире телеканалов Футбол 1/2/3 после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колоса против Черноморца.