Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться луганська Зоря та кам’янець-подільський Епіцентр.

Луганська Зоря та кам’янець-подільський Епіцентр зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Віктор Скрипник, після нічиєї проти київської Оболоні (3:3), використав із перших хвилин Саллієу під нападником.

Сергій Нагорняк, на тлі перемоги над Кудрівкою (1:0), залучив до стартового складу Лучкевича на правому фланзі оборони, тоді як Супряга розташується на вістрі атаки.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Кушніренко, Малиш — Горбач, Саллієу, Слесар — Будківський.

Запасні: Сапутін, Косівський, Янич, Башич, Дришлюк, Попара, Андушич, Єлавич, Мічин, Задорожний, Верлей.



Епіцентр: Білик — Лучкевич, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець — Сидун, Миронюк, Сіфуентес — Супряга.

Запасні: Федотов, Вавшко, Григоращук, Олівейра, С. Кристін, Ліповуз, Ковалець, Беженар, Є. Демченко, Голуб, Маткевич.

Гра Зоря — Епіцентр почнеться о 15:30 за київським часом.