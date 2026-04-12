Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру української Прем'єр-ліги, у якому зустрінуться луганська Зоря та кам'янець-подільський Епіцентр.
12 квітня 2026, 14:31
Луганська Зоря та кам’янець-подільський Епіцентр зіграють у двадцять третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Віктор Скрипник, після нічиєї проти київської Оболоні (3:3), використав із перших хвилин Саллієу під нападником.
Сергій Нагорняк, на тлі перемоги над Кудрівкою (1:0), залучив до стартового складу Лучкевича на правому фланзі оборони, тоді як Супряга розташується на вістрі атаки.
Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Кушніренко, Малиш — Горбач, Саллієу, Слесар — Будківський.
Запасні: Сапутін, Косівський, Янич, Башич, Дришлюк, Попара, Андушич, Єлавич, Мічин, Задорожний, Верлей.
Епіцентр: Білик — Лучкевич, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець — Сидун, Миронюк, Сіфуентес — Супряга.
Запасні: Федотов, Вавшко, Григоращук, Олівейра, С. Кристін, Ліповуз, Ковалець, Беженар, Є. Демченко, Голуб, Маткевич.
Гра Зоря — Епіцентр почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
