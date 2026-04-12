Захисник Карпат прокоментував перемогу над Олександрією.

Львівські Карпати напередодні обіграли Олександрію у домашньому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Олександрія 2:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "зелено-білих" Жан Педрозу прокоментував виступ власної команди.

"Я щасливий за команду. Щасливий, що ми здобули чергову перемогу. І щасливий, що забив гол.

Містер казав мені перед виходом на поле, щоб я зіграв на позиції опорника. Я закривав цю позицію. У цей момент я побачив перед собою простір, підключився до атаки. І так народився гол.

Дійсно, у такому стилі я забив вперше. Я дуже радий, що зміг допомогти команді.

Так, це правда, що в дитинстві я хотів грати нападником. Змалечку всі хочуть бути гравцями атакувального плану, забивати голи. У грі ти ніколи не знаєш, що трапиться. Ти маєш бути готовим закрити будь-яку позицію.

Жодних проблем із моїм не потраплянням до стартового складу сьогодні, я не засмучений. Упевнений, що кожен футболіст Карпат може проявити себе якнайкраще. Я поважаю рішення тренерського штабу. Якщо мені надають ігровий час, я маю використовувати це", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у кам’янець-подільського Епіцентру.