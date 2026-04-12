Керманич Олександрією прокоментував поразку від Карпат.

Олександрія напередодні поступилась львівським Карпатам у гостьовому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Володимир Шаран прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений першим таймом. Команда не поступалася, хоча віддала ініціативу Карпатам. Планували грати середнім блоком і виконували це.

Біля наших воріт був лише один гольовий момент — після ауту. У позиційній грі Карпати мали перевагу, але за моментами гра була рівною.

Загалом я задоволений першим таймом і ще хвилинами п’ятнадцятьма другого. Прикро, що програли — це наша перша поразка на цьому стадіоні.

Щойно на флеш-інтерв’ю я сказав, що ми задоволені першими 60 хвилинами. Команда виконує все: концентрація, дисципліна, фізично витримують цей відрізок часу. Потім, на превеликий жаль…

Цара не зміг продовжити поєдинок, отримав травму. Потрібно було робити заміну. Заміна послабила наш фланг. І після вилучення Мірошніченка нам треба було забивати. Однозначно ми перебуваємо в такому стані, і хлопці це розуміють, що психологічний стан не на найкращому рівні. Хоча на тренуваннях ми бачимо, що хлопці показують емоції.

Особливо вчора, позавчора — дуже багато емоцій було. А виходимо грати і хлопці переживають за результат, тому виникало багато помилок.

Безумовно, пропускати вдесятьох дуже прикро. Ми щойно переглянули перший пропущений м’яч — це груба помилка наших захисників, котрі всі побігли на м’яч та залишили дальню стійку. Туди пішла передача і там нікого не опинилось із наших футболістів.

Ну а другий гол — це індивідуальна помилка, не хочу називати прізвища. Тому програли. Карпати дотиснули в другому таймі вдесятьох. Хоча ми розраховували не програти цей поєдинок.

Ми налаштовувались лише на перемогу. Забий Браян Кастільйо перший мʼяч — невідомо, як би ми зіграли. Це футбол. Є ще сім поєдинків. Сподіваємось, що ще зможемо виправити становище. Хоча буде дуже важко.

Тут багато хто не готовий до дорослого футболу. Тому треба випускати на заміну або в основному складі, щоб хлопці набирались цього досвіду. Але в нашій ситуації це важко. Адже я думаю, що молоді хлопці не гірше б зіграли, але ризикувати зараз дуже важко в цій ситуації.

Кремчанін — хороший футболіст. Я сподіваюсь, що в нього буде хороше майбутнє. Надіємось, у наступному поєдинку він зіграє так, як ми хотіли. А так він зіграв за другу команду. Завтра знову зіграє за другу команду. І не тільки він, а ще чотири гравці, які сьогодні були присутні на лаві запасних. Вони теж завтра проведуть поєдинок проти Колоса-2.

По-перше, на нас трохи тисне турнірне становище в контексті психології. Хлопці про це говорять, десь не вистачає впевненості. Ми над цим працюємо. І якби ми не зіграли внічию з Полтавою, я думаю було б по-іншому. Але індивідуальний футболіст — це ще не колектив.

14 легіонерів в команді… І ще раз повторюсь, Кампуш, Беїратче — захисники. А всі решта — атакувальні гравці. У нас зараз немає ситуації, де вони б грали в атаку. Склад дійсно непоганий, але хотілося б більше індивідуальних дій на футбольному полі.

Мені сьогодні сподобався Кастільйо і Папа. Вони показали той рівень, який я хотів бачити. Більшою мірою Папа. А так ці очки… Мало часу пройшло, відколи ми прийняли команду. Це дуже важко. На тренуваннях ми бачимо емоції, багато позитивних.

Я сьогодні казав на установці: "Хлопці, перенесіть це на гру". Першим таймом я задоволений. Але дуже багато браку. Тому що тисне результат, усі це розуміють. Але нічого, шанси є. Будемо виправляти становище. Надія помирає останньою.

Момент із рукою в штрафному Карпат? Що тут коментувати, це чистий одинадцятиметровий. Хто був на VAR? Олександр Омельченко? Перший раз такого чую.

Ясно. Значить, не хочуть бачити Олександрію в Прем’єр-лізі. Якщо така компетентна людина, як Балакін, навіть не пішов дивитись, значить він вирішив, що це правильний епізод, хоча вся країна бачила це інакше", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у кам’янець-подільського Епіцентру.