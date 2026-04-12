Керманич Карпат прокоментував перемогу над Олександрією.

Львівські Карпати напередодні обіграли Олександрію у домашньому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Олександрія 2:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Франсіско Фернандес прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що гра буде нелегкою, оскільки суперник потребував очок. У них також є хороші та якісні футболісти у складі.

Ми розуміли, що треба першими забити гол і таким чином ми зможемо переламати хід гри. Однак у першому таймі нам не вдалося це зробити, оскільки вони дуже добре оборонялись.

Після забитого м’яча ми спромоглись нав’язати супернику більше гостроти. Ми розуміли, що таким чином ми зможемо повести в рахунку та здобути переможний результат.

Минулого тижня ми отримали чимало похвал, це деколи тебе розконцентровує. Тим не менш, ми наголошували футболістам, що ми прагнемо більшого та хочемо здобути більше перемог. Відповідно мотивувати гравців не так легко.

Проте я впевнений, що ми цього досягли спільною працею. Хлопці добре тренувались. Зараз після матчу футболісти, які мали менше ігрового часу, продовжують тренуватись. Я хочу висловити слова подяки, як гравцям, так і тренерському штабу і адміністративному персоналу. Я думаю, що ми виконуємо разом хорошу роботу.

Минулого тижня ми забили швидкий гол і здобули перемогу. Цього разу ми забили пізніше, але все одно виграли.

Ми задоволені здобутим результатом. Розуміємо, що маємо бути амбіційними та прагнути більше. Я впевнений, що те, що має прийти — неодмінно прийде. Нам треба після цієї перемоги відпочити та з понеділка увімкнутися на максимум і готуватися до наступного поєдинку, в якому теж треба прагнути до перемоги. Відзначу, що у цьому чемпіонаті перемоги даються нелегко. Тому треба йти поступово, крок за кроком.

У нас є хороші футболісти в команді. Адамюк сьогодні показав хороший рівень гри. Жан Педрозу вийшов у важкий момент, але він діяв відважно і забив гол. Стецьков наполегливо тренується і дуже добре це робить. Маємо також Сича, якого ми хочемо підвести до його високого рівня.

Я впевнений, що ми всі хочемо бути амбіційними. Я — однозначно. Щодо футболістів, то ми побачимо. Я впевнений, що вони так само хочуть бути амбіційними і це ми побачимо вже наступного тижня", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у кам’янець-подільського Епіцентру.