Україна

Півзахисник Металіста 1925 прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Харківський Металіст 1925 напередодні обіграв київське Динамо у домашньому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри півзахисник "жовто-синіх" Євген Павлюк прокоментував виступ власної команди.

"Настанови від тренера перед заміною були простими — виходити і робити свою роботу. Треба було вийти, забити гол. Вийшов, забив — усі задоволені.

Завжди, коли VAR втручається, є хвилювання, що можуть скасувати. Але гол зарахували, і для нас це дуже важливо. Плюс три очки, рухаємось далі.

Звичайно, сім компенсованих хвилин наприкінці гри нас здивували. Це для нашого чемпіонату трохи нестандартно, нечасто стільки додають. Але ми допрацювали до кінця і закрили цю гру.

Важка гра, як ви могли побачити. Ми також переживали на лавці. Уся команда, тренери — усі були максимально залучені до гри.

Івана Калюжного, звичайно, не вистачало. Але, я вважаю, Жека Павлюк дуже добре його замінив і впорався зі своєю роллю. Артем Шабанов також добре відпрацював як капітан.

Ця перемога дуже важлива для нас. Попереду багато матчів, і важливо зберегти цей переможний дух", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 прийматиме Кудрівку.