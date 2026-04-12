Україна

Захисник Металіста 1925 прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Харківський Металіст 1925 напередодні обіграв київське Динамо у домашньому матчі двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Динамо Київ 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-синіх" Євген Павлюк прокоментував виступ власної команди.

"Дякую за привітання. Ми дуже хотіли здобути цю перемогу. Увесь тиждень до гри готувались. Хороша вийшла гра. Ми були одним цілим, були однією командою. Терпіли в захисті. У нас, як вийшло, був один момент за гру — ми його використали. Використали і, слава Богу, сьогодні перемогли.

Не знаю, я не можу оцінити власну гру. Але скажу чесно: для мене позиція опорного півзахисника не є чужою, просто я давно там не грав, напевно, роки два. Тому було незвично.

У перерві підказали деякі моменти, і я вважаю, що другий тайм вийшов кращим, аніж перший. Я радий, що допоміг команді. Ми перемогли, але чекаємо нашого капітана в наступній грі. Думаю, він нам допоможе.

Аревало більше грав на атаку, але при обороні ми діяли як два опорних. У другому таймі вийшов Ваня Литвиненко, дуже допоміг нам. Мені з ним було трохи легше, тому що одна мова. Із Аревало поки складніше, ми розуміємо один одного, але не так добре, як із Іваном.

Президент після гри в роздягальні сказав, що ми сьогодні були командою, що ми були професіоналами. Так і є. Ми витримали тиск від Динамо на початку першого і другого таймів. І хочу подякувати супернику — вони провели хороший матч. Але, слава Богу, сьогодні перемога за нами", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 прийматиме Кудрівку.