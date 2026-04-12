Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 квітня 2026 року.

Кривбас у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги у гостях вирвав перемогу над Кудрівкою (2:1).

Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок на 33 хвилині зусиллями Карлоса Мігеля Парако Гонсалеса, після чого на 81 хвилині підопічні Василя Баранова зрівняли цифри на табло, а автором голу став Андрій Сторчоус.

Проте останнє слово було за гостями, коли на 89 хвилині переможний м'яч забив Ярослав Шевченко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Кривбас у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Кривбас 1:2

Голи: Сторчоус, 81 — Парако, 33, Я. Шевченко, 89.

Кудрівка: Караващенко — Гусєв, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк (Фарина, 65) — Сторчоус, Адеоє, Нагнойний — Козак (Світюха, 46, Пушкарьов, 79), Овусу (Лєгостаєв, 75), Морозко (Глущенко, 46).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Дібанго, 69) — Задерака (Мулик, 69), Араухо, Каменський (Я. Шевченко, 59) — Лін (Джовані, 90+3), Парако, Мендоза.

Попередження: Овусу, Гусєв, Нагнойний — Каменський, Вілівальд, Бекавац.